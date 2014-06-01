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      • Нормативный акт подготовлен - Головченко о повышении зарплат бюджетников

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 22:27
      (голосов: 1)
      Премьер-министр Беларуси прокомментировал тему повышения зарплат бюджетников.

      "Есть небольшое снижение доходов населения за счет инфляции, хотя начисленная зарплата растет. Но с учетом возможностей бюджета делаем все, чтобы нивелировать эту небольшую разницу. Пришлось действовать по 2 направлениям: принимать жесткие меры по взятию под контроль инфляционных процессов и точечно подтягивать доходы, особенно бюджетников, так как в реальном секторе экономики зарплата растет. Мы наблюдаем очень позитивную ситуацию с экономикой предприятий: по динамике экспорта, выручки, долговая нагрузка снижается.

      А что касается бюджетников, соответствующий нормативный акт подготовлен и в ближайшее время будет представлен Президенту, чтобы уже с начала 2023 года мы компенсировали им небольшое проседание в доходах", - сказал Роман Головченко.
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