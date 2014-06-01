Нормативный акт подготовлен - Головченко о повышении зарплат бюджетников

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Премьер-министр Беларуси прокомментировал тему"Есть небольшое снижение доходов населения за счет инфляции, хотя начисленная зарплата растет. Но с учетом возможностей бюджета делаем все, чтобы нивелировать эту небольшую разницу. Пришлось действовать по 2 направлениям: принимать жесткие меры по взятию под контроль инфляционных процессов и точечно подтягивать доходы, особенно бюджетников, так как в реальном секторе экономики зарплата растет. Мы наблюдаем очень позитивную ситуацию с экономикой предприятий: по динамике экспорта, выручки, долговая нагрузка снижается.А что касается бюджетников, соответствующийи в ближайшее время будет представлен Президенту, чтобы уже с начала 2023 года мы компенсировали им небольшое проседание в доходах", - сказал Роман