  • » » ГАИ Минска во время акции "Такси" выявила более 1 000 нарушений ПДД

      • ГАИ Минска во время акции "Такси" выявила более 1 000 нарушений ПДД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:24
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      ГАИ Минска во время акции "Такси" выявила свыше 1 000 нарушений правил дорожного движения.

      Рейдовые мероприятия прошли в столице с 19 по 23 декабря. Правоохранители проверили соблюдение требований действующего законодательства водителями такси, в том числе использующими средства электросвязи.

      За 5 дней таксисты допустили 1009 нарушений ПДД.

      Наиболее часто сотрудники ГАИ фиксировали превышение разрешенной скорости, нарушения правил перевозки пассажиров, управление транспортными средствами, на которые не выданы разрешения на допуск к участию в дорожном движении, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.
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