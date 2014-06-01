ГАИ Минска во время акции "Такси" выявила более 1 000 нарушений ПДД

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ГАИ Минскаправил дорожного движения.Рейдовые мероприятия прошли в столице с 19 по 23 декабря. Правоохранители проверили соблюдение требований действующего законодательства водителями такси, в том числе использующими средства электросвязи.За 5 дней таксисты допустили 1009 нарушенийНаиболее часто сотрудники ГАИ фиксировали превышение разрешенной скорости, нарушения правил перевозки пассажиров, управление транспортными средствами, на которые не выданы разрешения на допуск к участию в дорожном движении, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.