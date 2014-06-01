Головченко: Беларусь достойно справилась с санкционным давлением

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достойно. Такое заявление сегодня, 24 декабря, сделал премьер-министр республики."Этот год был сложным. Мы объективно оценивали те угрозы, с которыми столкнулись. Разумеется, вызовов было много. Те, кто проводил операцию против нас, опирались на расчеты, оценивая предполагаемое влияние санкций на страну.Мы тоже проводили свои расчеты и знали, что треть ВВП была поставлена под угрозу. Нам надо было сработать так, чтобы страна не заметила санкций. Во многом получилось. Беларусь не просто устояла - республика достойно справилась с той непростой ситуацией, в которую нас попытались поставить в этом году.Будет номинальное сокращение ВВП, ожидается примерно 96% к уровню 2021 года. Чуть ниже, чем в РФ. Но нужно иметь в виду, что масштаб санкций сопоставим, при этом РФ имеет огромный внутренний рынок, за счет которого она может сбалансировать недопоставки на внешние рынки. У РФ солидные ресурсы и резервы. А у нас открытая экономика, уязвимая с точки зрения внешних шоков. Но нам удалось перебросить поставки. Мы видим, что еще надо сделать, и будем заниматься этим в 2023 году", -пояснил Роман Головченко.