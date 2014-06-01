В Белоруссии сообщили о рекордном объеме экспорта в Россию в этом году

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Белорусскийв РФ по итогам года может составить. Такое заявление сегодня, 24 декабря. сделал премьер-министр республики."По итогам 10 месяцев экспорт в РФ – 18 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем средняя цифра за предыдущие годы – 12-13 миллиардов. Надеюсь, по итогам года мы будем иметь сумму порядка 22-23 миллиардов", - сказал Роман Головченко.По его словам, к концу года темпы экспорта растут, в том числе за счет больших отгрузок машиностроительной продукции."Доля белорусской продукции в российском импорте растет практически по всем показателям. То, что экспорт белорусской сельхозпродукции подобрался к 8 миллиардам – тоже во многом большая заслуга того, что мы смогли ее переориентировать на российский рынок.Тактической задачей был быстрый переброс экспортных потоков. Это требовало усилий, договоренностей и интенсивных визитов на разных уровнях.По 70 регионам России наши экспортные планы уже выполнены. По 14 регионам экспорт (из Беларуси) превышает 100 миллионов долларов. Но, разумеется, потенциал есть. Особенно с учетом того, что экономика РФ демонстрирует весьма положительные темпы роста и успешно справляется с санкциями. Есть все основания считать, что 2023 год будет не хуже, чем 2022", - заключил глава Совмина.