Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу

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АлександрЮрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина"Это", - сказал Президент.По его словам, однажды, возвращаясь из заграничной командировки, ему и членам делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда глава государства предложил белорусским пекарям сделать что-то похожее."Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", - сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.Напомним, белорусский лидер прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК проходят подготовку кандидатки на полет от Беларуси. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.