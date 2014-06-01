  • » » Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу

      • Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" свежий хлеб и любимое сало Шойгу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 21:36
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      Александр Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" Юрию Борисову во время визита в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и сало.

      "Это любимое сало Шойгу", - сказал Президент.

      По его словам, однажды, возвращаясь из заграничной командировки, ему и членам делегации очень понравился хлеб, который им подарили, но специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. Тогда глава государства предложил белорусским пекарям сделать что-то похожее.

      "Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", - сказал Лукашенко, передавая выпечку Борисову.

      Напомним, белорусский лидер прибыл в центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК проходят подготовку кандидатки на полет от Беларуси. Имена победителя отбора и дублера станут известны после Нового года.
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