Премьер Беларуси пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации

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Премьер-министр Беларуси"Вопрос, который я хотел бы задать мировым лидерам, преимущественно западным: когда в их сознание наконец-то придет мысль о том, что надо выходить из состояния перманентной конфронтации, перестать насаждать всем странам свой образ мышления?" - сказал Роман Головченко.По его словам, на планете слишком много других проблем, которые нужно решать всем миром, помимо навязывания мнимой демократии: это и бедность, и эпидемии, и экологическая проблематика.