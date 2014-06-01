  • » » Премьер Беларуси пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации

      • Премьер Беларуси пожелал западным лидерам выйти из состояния конфронтации

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:32
      (голосов: 0)
      Премьер-министр Беларуси пожелал западным лидерам выйти из состояния перманентной конфронтации

      "Вопрос, который я хотел бы задать мировым лидерам, преимущественно западным: когда в их сознание наконец-то придет мысль о том, что надо выходить из состояния перманентной конфронтации, перестать насаждать всем странам свой образ мышления?" - сказал Роман Головченко.

      По его словам, на планете слишком много других проблем, которые нужно решать всем миром, помимо навязывания мнимой демократии: это и бедность, и эпидемии, и экологическая проблематика.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь