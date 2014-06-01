Лукашенко встретился с белорусскими претендентками в космонавты

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Сегодня, 24 декабря, Александрв Подмосковье встретился с шестьюПрезидент находится с рабочим визитом в РФ. В рамках поездки он посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов и примет участие в неформальном саммите СНГ, который состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Лидеры стран подведут итоги текущего года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах."Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит. Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив. За претендентами будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий", - добавил глава государства.Отметим, имена кандидата на полет в космос из Беларуси и дублера будут известны после Нового года.Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году.