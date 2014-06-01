  • » » Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью

      • Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 16:58
      (голосов: 1)
      Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о воздушном сообщении с Беларусью. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил представитель кабмина в Верховной раде.

      "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении, подписанного в городе Минск 17 июля 1995 года", - написал Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

      Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Беларуси, а также прекратил действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12 июня 2009 года в Киеве.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь