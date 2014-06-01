Украина вышла из соглашения о воздушном сообщении с Беларусью

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Кабинет министров Украины прекратил действие. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил представитель кабмина в Верховной раде."Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о воздушном сообщении, подписанного в городе Минск 17 июля 1995 года", - написал Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.Ранее украинский кабмин разорвал соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Украины и Беларуси, а также прекратил действие рамочного соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Беларуси о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 12 июня 2009 года в Киеве.