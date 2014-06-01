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      • Каранкевич: несмотря на трудности, энергосистема Беларуси заканчивает год с достойными результатами

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 09:53
      (голосов: 1)
      Несмотря на трудности, энергосистема Беларуси заканчивает год с достойными результатами. Такое заявление сделал министр энергетики республиик.

      По словам Виктора Каранкевича, 2022 год был непростым.

      "Было очень много факторов, которые повлияли на деятельность энергетического комплекса, но он заканчивается с достойными результатами. Обеспечена реализация важнейших проектов. Обеспечены строительство и модернизация новых подстанций, что тоже значимый вклад в развитие электросетевой инфраструктуры. Эти подстанции ввели в Брестской, Гродненской, Минской областях, и они предусматривают максимальную автоматизацию и цифровизацию технологических процессов.

      Кроме этого, обеспечена реконструкция и строительство примерно 1,3 тыс. электрических сетей различного класса напряжения.

      Но самым мощным объектом в белорусской энергосистеме является Белорусская атомная электростанция, первый блок которой уже находится в работе. Она произвела уже около 10,5 млрд кВт.ч с ноября 2020 года", сказал глава ведомства.
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