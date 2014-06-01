Каранкевич: несмотря на трудности, энергосистема Беларуси заканчивает год с достойными результатами

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Несмотря на трудности,. Такое заявление сделал министр энергетики республиик.По словам Виктора, 2022 год был непростым."Было очень много факторов, которые повлияли на деятельность энергетического комплекса, но он заканчивается с достойными результатами. Обеспечена реализация важнейших проектов. Обеспечены строительство и модернизация новых подстанций, что тоже значимый вклад в развитие электросетевой инфраструктуры. Эти подстанции ввели в Брестской, Гродненской, Минской областях, и они предусматривают максимальную автоматизацию и цифровизацию технологических процессов.Кроме этого, обеспечена реконструкция и строительство примерно 1,3 тыс. электрических сетей различного класса напряжения.Но самым мощным объектом в белорусской энергосистеме является Белорусская атомная электростанция, первый блок которой уже находится в работе. Она произвела уже около 10,5 млрд кВт.ч с ноября 2020 года", сказал глава ведомства.