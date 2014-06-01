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      • Минские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу более 57 000 долларов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 09:48
      (голосов: 1)
      Минские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через границу более 57 000 доларов - сумму спрятал в личных вещах и в тайнике 31-летний гражданин РФ.

      Молодой человек летел из Беларуси в Узбекистан авиарейсом Минск - Ташкент. Во время прохождения таможенного контроля в Национальном аэропорту Минск он выбрал движение по зеленому коридору, заявив о перемещении 10 000 долларов.

      Как выяснилось при проверке, кроме заявленных денежных средств в личных вещах россиянина были спрятаны свыше 1 млн российских рублей. Еще 30 000 долларов оказались в книге, в которой была вырезана специальная полость, и в картонных коробках с детскими наборами для творчества.

      По данному факту проводится проверка.

      Деньги изъяли до принятия решения в соответствии с действующим законодательством.
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