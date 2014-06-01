Очередная партия ЗРК "Тор-М2К" прибыла в Беларусь

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зенитно-ракетных"Эта партия прибыла на основе межправительственного соглашения в рамках существующего договора о военно-техническом сотрудничестве наших стран, Беларуси и России", - рассказал помощник министра обороны республики Леонид Касинский.По его словам,в ближайшие дни поступят в соединения и воинские части."Личный состав прошел подготовку. Мы уже освоили эти комплексы, они выполняют задачи. Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей. Как высокоскоростных, так и низкоскоростных. И на достаточно широком спектре высот", - добавил представитель оборонного ведомства.Отметим, основные задачи "Тора" - защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. В боекомплекте "Тора" этой модификации восемь зенитных управляемых ракет. Они могут стартовать после обнаружения цели спустя 5 секунд.