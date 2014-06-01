Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке - Головченко

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Премьер-министр Беларуси заявил сегодня, что найдено понимание с РФ пов реструктуризации долгаперед российскими финучреждениями, сумму предстоит определить."Мы услышали от президентов (по итогам прошедших в Минске переговоров) абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Россия оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег.В этих условиях есть возможность поддержать нашу экономику. Нужно досчитать окончательно сумму", - сказал Роман Головченко.