Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке - Головченко

Премьер-министр Беларуси заявил сегодня, что найдено понимание с РФ по кредитной поддержке в реструктуризации долга Минска перед российскими финучреждениями, сумму предстоит определить.
"Мы услышали от президентов (по итогам прошедших в Минске переговоров) абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Россия оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег.
В этих условиях есть возможность поддержать нашу экономику. Нужно досчитать окончательно сумму", - сказал Роман Головченко.