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      • Минск договорился с Москвой по кредитной поддержке - Головченко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 15:13
      (голосов: 0)
      Премьер-министр Беларуси заявил сегодня, что найдено понимание с РФ по кредитной поддержке в реструктуризации долга Минска перед российскими финучреждениями, сумму предстоит определить.

      "Мы услышали от президентов (по итогам прошедших в Минске переговоров) абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Россия оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег.

      В этих условиях есть возможность поддержать нашу экономику. Нужно досчитать окончательно сумму", - сказал Роман Головченко.
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