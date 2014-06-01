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      • Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 10:32
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко поздравил коллектив Комитета государственной безопасности Беларуси с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности.

      Президент поблагодарил сотрудников ведомства за самоотверженную работу по противодействию "новейшим и изощренным технологиям разрушения государства".

      "Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств.

      Хочу поблагодарить тех, кто не дрогнул в сложные времена, сохранил верность принципам и традициям спецслужбы, встав на защиту национальных интересов Беларуси.

      Ваша жизнь навсегда связана с судьбой Отечества. Ваш долг - служить Родине, продолжая славные традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности народа Беларуси. Убежден, решая поставленные задачи, сотрудники органов государственной безопасности и впредь будут действовать решительно, безупречно и результативно, обеспечивая безопасную и спокойную жизнь наших граждан и гостей Беларуси", - сказано в поздравлении главы государства.
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