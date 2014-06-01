Лукашенко поблагодарил КГБ за противодействие "разрушению" страны

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Александрпоздравил коллектив Комитета государственной безопасности Беларуси с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности.Президентсотрудников ведомства за самоотверженную работу по"Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств.Хочу поблагодарить тех, кто не дрогнул в сложные времена, сохранил верность принципам и традициям спецслужбы, встав на защиту национальных интересов Беларуси.Ваша жизнь навсегда связана с судьбой Отечества. Ваш долг - служить Родине, продолжая славные традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности народа Беларуси. Убежден, решая поставленные задачи, сотрудники органов государственной безопасности и впредь будут действовать решительно, безупречно и результативно, обеспечивая безопасную и спокойную жизнь наших граждан и гостей Беларуси", - сказано в поздравлении главы государства.