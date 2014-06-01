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      • Путин прибыл в Минск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 17:00
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      Владимир Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Александром Лукашенко - белорусский лидер ожидал российского коллегу около трапа самолета.

      Президенты намерены начать беседу с темы белорусско-российской интеграции. В ней примут участие члены правительств обеих стран, главы министерств и ведомств.

      Затем лидеры продолжат переговоры в формате один на один. Ожидается, что они сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

      Переговоры в узком составе пройдут с участием глав Минобороны двух стран -Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

      Путин и Лукашенко собираются обсудить всю палитру двусторонних отношений. Предстоит и разговор по региональным и международным проблемам. Приоритетное внимание они уделят вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на возникающие вызовы, сотрудничеству в сфере обороны и военпрома, принятию решений, связанных со стабильностью финансовых систем.

      Кроме Владимира Путина, в белорусскую столицу прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров. В состав российской делегации также вошли посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр энергетики Николай Шульгинов, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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