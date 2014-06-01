Минчанин пытался купить билеты в театр онлайн и лишился 30 000 рублей.

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Минчанин пытался купить билеты в театр онлайн иК правоохранителям обратился мужчина, с карты которого украли указанную сумму. Он рассказал, что на сайте знакомств общался с девушкой, которая предложила вместе посетить театр. При этом она прислала новому знакомому ссылку для заказа билетов онлайн. После ввода реквизитов карты минчанин обнаружил списание примерно 10 000 рублей.Вскоре мужчине позвонили. Неизвестный представился работником банка и сообщил, что произошла техническая ошибка, а деньги можно вернуть. Для этого нужно снова перейти по ссылке и указать запрашиваемые реквизиты. Потерпевший последовал инструкциям, и с его карты списали еще 20 000 рублей.По данному факту возбудили уголовное дело.