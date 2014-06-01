Оверчук: между Москвой и Минском нет нерешаемых проблем, даже по цене на газ

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, в том числе и по цене на газ. Такое заявление сегодня, 19 декабря, сделал замглавы правительства РФ Алексейдо начала белорусско-российских переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости."Все-таки у нас Союзное государство. Такого формата у нас ни с кем больше нет. Что касается повестки и наличия в ней серьезных судьбоносных решений.Будем обсуждать реализацию в том числе союзных программ. Конечно, посмотрим на то, чтобы новые союзные программы запускать. Как таковых больших проблем нет. Есть обычные проблемы. Между сторонами также нет нерешаемых вопросов, все решаемо, даже по газу.Есть союзная программа по созданию общего газового рынка. Мы вели переговоры с коллегами (из Беларуси). Сильно сблизили позиции. Но есть момент, который требует внимания глав государств. Минск традиционно хочет, чтобы цена была близка к российским регионам, которые граничат с Беларусью", - добавил Оверчук.