ВС Беларуси завершили мероприятия по проверке боевой готовности

В Вооруженных Силах Беларуси завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности.
"В ВС завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению Президента – главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко.
Подразделения вооруженных сил, которые привлекались к выполнению задач проверки боевой готовности войск, приступили к плановым занятиям по боевой подготовке", - пояснили в оборонном ведомстве республики.