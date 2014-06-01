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      • ВС Беларуси завершили мероприятия по проверке боевой готовности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 15:32
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      В Вооруженных Силах Беларуси завершились мероприятия по внезапной проверке боевой готовности.

      "В ВС завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые под руководством государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича по поручению Президента – главнокомандующего вооруженными силами Александра Лукашенко.

      Подразделения вооруженных сил, которые привлекались к выполнению задач проверки боевой готовности войск, приступили к плановым занятиям по боевой подготовке", - пояснили в оборонном ведомстве республики.
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