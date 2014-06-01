Песков призвал не реагировать на "утки" о газовых контрактах с Беларусью

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Владимири Александрна переговорах затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики Президента Беларуси, заявившего о запаздывании по газовому рынку. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера."Безусловно. Президент Лукашенко на минувшей неделе выступил с критикой, сказал, что мы запаздываем по созданию единого газового рынка. Здесь есть определенные нюансы. Но вопрос стоит на повестке дня. В целом Беларусь пользуется абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа.Все эти теории заговоров, торгов, это все газетные, на них не нужно обращать внимание", - сказал Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о якобы увязке помощи в военной операции с газовым вопросом."По газу действительно продолжаются контакты, но даже сейчас у Беларуси абсолютно льготные условия", - добавил пресс-секретарь Президента РФ.