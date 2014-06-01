В Беларуси в этом году на ЭКО за счет бюджетных средств направлено 5,7 млн рублей

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В Беларуси в этом году. Об этом сегодня, 18 декабря, рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко."В Беларуси за 28 лет 15 000 детей появились на свет, благодаря ЭКО. Хотелось бы больше. В 2013 году, понимая, что это достаточно дорогое удовольствие, глава государства принял указ о выделении льготного кредита супружеским парам для проведения медицинских процедур, которые позволяют родить здорового ребенка. С 1 января 2021 года - одна попытка за счет бюджетных средств. Это достаточно дорогое удовольствие. По 2022 году мы только на этот процесс затратили 5,7 млн рублей.Вырос и процент удачного проведения ЭКО. "Если в прошлом году процент удачного проведения этой высокотехнологичной процедуры составлял 35,6%, то сейчас - 36,2%. Это средние параметры в целом со всеми ключевыми мировыми странами, которые осуществляют эти процедуры", - добавил вице-премьер.