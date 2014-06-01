В Беларуси более 85% военнообязанных уже прошли второй этап сверки учетных данных

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В Беларуси. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси."Форма и порядок выдачи полученного предписания определены законодательством страны. Документ не ограничивает людей в перемещении либо в других правах, а закрепляет военнообязанного за определенным воинским подразделением в конкретной воинской части в соответствии с имеющейся у него военной учетной специальностью", - сказал Александр Шальпук.По его словам, такие предписания военными комиссариатами выдавались и ранее, но мероприятия по сверке сейчас проходят в более сжатые сроки, а не в течение года, как обычно."В связи с этим у граждан сложилось ложное впечатление, что это предписание получают все, кто пребывает в военный комиссариат. Это неверно: документ выдается ограниченному количеству военнообязанных - лишь те, кто нужен конкретной воинской части в соответствии с полученной воинской специальностью", - добавил представитель Генштаба.