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      • В Беларуси более 85% военнообязанных уже прошли второй этап сверки учетных данных

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:24
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      В Беларуси более 85% военнообязанных уже прошли второй этап сверки учетных данных. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил начальник четвертого управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси.

      "Форма и порядок выдачи полученного предписания определены законодательством страны. Документ не ограничивает людей в перемещении либо в других правах, а закрепляет военнообязанного за определенным воинским подразделением в конкретной воинской части в соответствии с имеющейся у него военной учетной специальностью", - сказал Александр Шальпук.

      По его словам, такие предписания военными комиссариатами выдавались и ранее, но мероприятия по сверке сейчас проходят в более сжатые сроки, а не в течение года, как обычно.

      "В связи с этим у граждан сложилось ложное впечатление, что это предписание получают все, кто пребывает в военный комиссариат. Это неверно: документ выдается ограниченному количеству военнообязанных - лишь те, кто нужен конкретной воинской части в соответствии с полученной воинской специальностью", - добавил представитель Генштаба.
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