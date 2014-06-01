В Беларуси за год очередь желающих улучшить жилищные условия сократилась на 18 000

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В Беларуси за год очередь. Об этом заявил заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства."Если в 2015 году общая очередь у нас составляла 718 000, то уже в 2016-м - 694 000, 2017-м - 678 000, 2018-м - 663 000, 2019-м - 649 000, 2020-м - 634 000, 2021-м - 616 000. Видите, все идет на уменьшение. Разница даже за 2021 год и вот сейчас получается у нас где-то чуть больше, чем 18 000", - рассказал Александр Авраменко.По его словам, все это результат выстроенной политики в сфере строительства."Это при том, что не просто очередь уменьшается, а ведь люди периодически туда и становятся еще. Так что мы строим для нашей республики довольно такими хорошими темпами", - заключил замначальника.