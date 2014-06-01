Заболеваемость ВИЧ в Беларуси за январь-ноябрь выросла на 14,7

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В Беларуси в январе-ноябре 2022 года зарегистрировано 1518 случаев- заболеваемость% по сравнению с таким же периодом 2021 года и составила 16,4 случая на 100 000 населения (в прошлом году было 14,3 случая на 100 000).Как пояснили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, больше всего случаев за указанный период выявлено в Минске - 441 и Гомельской области - 372. В Минской области зарегистрировано 277 случаев, Брестской - 121, Витебской - 80, Гродненской - 66 и Могилевской - 161.По информации экспертов, в эпидпроцесс вовлечены все возрастные группы населения.Среди всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции 60,7% приходится на мужчин, 39,3% - на женщин. ЗВ социальной структуре случаев ВИЧ-инфекции, впервые выявленных за январь-ноябрь текущего года, 44,2% - представители рабочих специальностей и служащие, 35% - люди без определенной деятельности.