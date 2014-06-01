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      • В Гомеле подросток получил ожоги из-за шалости с огнем

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:07
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      В Гомеле подросток 2009 года рождения получил ожоги из-за шалости с огнем.

      Информация об инциденте поступила в МЧС в субботу, 17 декабря, в 10:35. Подросток получил ожоги из-за неосторожного обращения с огнем в квартире на четвертом этаже 5-этажного жилого дома на улице Советской.

      Как выяснилось, подросток, находясь у себя дома, поздно вечером 16 декабря снимал спичечную серу и складывал в пластиковую емкость из-под медикаментов.

      Затем сера при измельчении с помощью карандаша загорелась. Мальчик получил термический ожог правой кисти, его перевезли в больницу.

      Имущество в квартире не повреждено.
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