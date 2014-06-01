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      • Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не будет врагом России

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:15
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      Беларусь никогда не будет врагом России. Такое заявление сегодня, 16 декабря, сделал Александра Лукашенко.

      "Суверенитет и независимость Беларуси незыблемы. При этом Беларусь никогда не будет врагом России. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

      Ни в одной союзной программе нет посягательств на белорусские суверенитет и независимость. Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство", - добавил Президент.
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