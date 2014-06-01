Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не будет врагом России

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. Такое заявление сегодня, 16 декабря, сделал Александра"Суверенитет и независимость Беларуси незыблемы. При этом Беларусь никогда не будет врагом России. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.Ни в одной союзной программе нет посягательств на белорусские суверенитет и независимость. Да, мы с Россией. Как суверенное и независимое государство", - добавил Президент.