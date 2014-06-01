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      • Беларусь и Венгрия обсудили активизацию межведомственного диалога

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 23:11
      (голосов: 1)
      Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович встретился с госсекретарем Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по вопросам политики безопасности, сопредседателем белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петером Стараи.

      Стороны обменялись мнениями о возможностях и форматах активизации белорусско-венгерского межведомственного диалога.

      Был также рассмотрен круг вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое направление.
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