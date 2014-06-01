Беларусь и Венгрия обсудили активизацию межведомственного диалога

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович встретился с госсекретарем Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по вопросам политики безопасности, сопредседателем белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Петером Стараи.
Стороны обменялись мнениями о возможностях и форматах активизации белорусско-венгерского межведомственного диалога.
Был также рассмотрен круг вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическое направление.