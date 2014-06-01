Беларусь продлила продэмбарго на товары из западных стран до середины 2023 года

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на товары из западных стран еще на полгода. Соответствующее постановление уже выложено на Национальном правовом интернет-портале.Согласно документу до 30 июня 2023 года включительно продлевается действие пунктов 1 и 3-5 постановления правительства от 6 декабря 2021 года "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров", которое регламентирует введениев отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении Беларуси.В частности, запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.В перечне запрещенных товаров - свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), картофель, лук, морковь, свекла, капуста, яблоки, орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.