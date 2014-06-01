Лукашенко и Путин 19 декабря в Минске обсудят безопасность

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Владимира, планируются переговоры с Александром, в том числе по теме безопасности в регионе и совместным мерам реагирования на вызовы, сообщила пресс-служба белорусского президента."На переговорах во Дворце Независимости главы государств уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.Президенты в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере.Программа переговоров будет насыщенной. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.Далее Президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов", - рассказали в пресс-центре белорусского лидера.