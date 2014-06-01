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      • Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре выросло на 3,5%

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 18:09
      (голосов: 0)
      Производство продукции села в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе - ноябре составило 31,4 млрд рублей, что на 3,5% в сопоставимых ценах больше по сравнению с таким же периодом 2021 года.

      По данным Национального статистического комитета, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 25,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 2,8% больше, чем в аналогичный период минувшего года.

      В хозяйствах всех категорий произведено 1,583 млн т скота и птицы в живом весе, молока - 7,2 млн т и почти 3,2 млрд яиц.

      На долю сельхозорганизаций приходится 96,9% объема производства скота и птицы в живом весе, 97,3% молока и 84,7% яиц.

      На 1 декабря 2022 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров - 1,4 млн. Численность свиней составила 2,3 млн.
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