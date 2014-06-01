Два рыбака провалились под лед на озере в Лепеле

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на озере в Лепеле - на помощь им пришли спасатель-очевидец и работники ОСВОДа.Звонок в МЧС поступил сегодня, 15 декабря, в 9:53. Номер набрал находившийся на выходном спасатель, который стал очевидцем инцидента.Мужчина рядом с озером Лепельское неподалеку от улицы Витебской услышал крики людей. За поворотом озера он увидел на расстоянии примерно 150 метров в воде двух мужчин. Он сразу позвонил спасателям и бросился на помощь.К пострадавшим одновременно с ним со специальным оснащением прибыли работники ОСВОДа. Одному мужчине бросили спасательный круг, второму - тонкий корабельный трос.Спасенных рыбаков передали врачам. Специалисты после осмотра констатировали, что здоровью рыбаков ничего не угрожает.Оказалось, что утром пенсионеры 1949 и 1959 годов рождения отправились на озеро порыбачить, а в какой-то момент провалились под лед, не рассчитав его прочность.