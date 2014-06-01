Заболеваемость гриппом в Беларуси растет, но сложной ситуации не прогнозируется. Такое заявление сегодня, 15 декабря, сделал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета.
"Подъем гриппа начался чуть раньше, причем во всем мире. Так же в США, где это (подъем заболеваемости) обычно фиксируется в последнюю неделю ноября, но началось примерно с начала ноября. Сложной ситуации в Беларуси не будет", - сказал Игорь Карпов.
Отвечая на вопрос, возможно ли повторение пандемической ситуации 2009 года в связи с распространением вируса гриппа А(H1N1), заведующий кафедрой заметил, что "тогда была другая заболеваемость и тяжесть протекания болезни". А(H1N1), калифорнийский вариант, утратил свой пандемический потенциал.