Заболеваемость гриппом в Беларуси растет, но сложной ситуации не прогнозируется

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, но сложной ситуации не прогнозируется. Такое заявление сегодня, 15 декабря, сделал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета."Подъем гриппа начался чуть раньше, причем во всем мире. Так же в США, где это (подъем заболеваемости) обычно фиксируется в последнюю неделю ноября, но началось примерно с начала ноября. Сложной ситуации в Беларуси не будет", - сказал Игорь Карпов.Отвечая на вопрос, возможно ли повторение пандемической ситуации 2009 года в связи с распространением вируса гриппа А(H1N1), заведующий кафедрой заметил, что "тогда была другая заболеваемость и тяжесть протекания болезни". А(H1N1), калифорнийский вариант, утратил свой пандемический потенциал.