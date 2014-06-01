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      • Начальник и заправщик нефтебазы в Смолевичах похитили более 900 л топлива

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 23:01
      (голосов: 0)
      В Смолевичах начальник и заправщик нефтебазы похитили более 900 л топлива.

      Местным правоохранителям поступила информация о том, что 40-летний местный житель скупает топливо у работников госпредприятия по цене значительно ниже рыночной.

      Во время осмотра домовладения у покупателя нашли 930 л горючего. Как выяснилось, к сделке причастны 56-летний начальник нефтебазы и его 41-летний подчиненный - заправщик. Мужчина по поручению руководителя продал жителю Смолевичей 500 л дизтоплива и 430 л бензина.

      Ущерб предприятию превысил 2 000 рублейс. Против фигурантов возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
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