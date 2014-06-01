Начальник и заправщик нефтебазы в Смолевичах похитили более 900 л топлива

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

В Смолевичах начальник иМестным правоохранителям поступила информация о том, что 40-летний местный житель скупает топливо у работников госпредприятия по цене значительно ниже рыночной.Во время осмотра домовладения у покупателя нашли 930 л горючего. Как выяснилось, к сделке причастны 56-летний начальник нефтебазы и его 41-летний подчиненный - заправщик. Мужчина по поручению руководителя продал жителю Смолевичей 500 л дизтоплива и 430 л бензина.Ущерб предприятию превысил 2 000 рублейс. Против фигурантов возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору.