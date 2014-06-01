Алейник: приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными

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Беларуси. Об этом заявил Сергейво время представления его в должности главы МИД республики."Искренне благодарен Президенту за оказанное доверие. Осознаю, что это огромная ответственность. Вчера в ходе назначения Александр Григорьевич сказал, что будет нелегко. И это действительно так. Мы это четко понимаем.Текущий этап связан с кардинальным изменением мироустройства, беспрецедентной геополитической ситуацией, перекраиванием по сути всех правил международных отношений.Главный приоритет внешней политики четко определен главой государства - это сохранение и укрепление суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала и повышение благосостояния людей", - добавил Сергей