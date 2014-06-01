  • » » Алейник: приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными

      • Алейник: приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 10:12
      (голосов: 0)
      Приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными. Об этом заявил Сергей Алейник во время представления его в должности главы МИД республики.

      "Искренне благодарен Президенту за оказанное доверие. Осознаю, что это огромная ответственность. Вчера в ходе назначения Александр Григорьевич сказал, что будет нелегко. И это действительно так. Мы это четко понимаем.

      Текущий этап связан с кардинальным изменением мироустройства, беспрецедентной геополитической ситуацией, перекраиванием по сути всех правил международных отношений.

      Главный приоритет внешней политики четко определен главой государства - это сохранение и укрепление суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала и повышение благосостояния людей", - добавил Сергей Алейник.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь