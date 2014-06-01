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      • Премьер Беларуси призвал активизировать вступление Минска в ШОС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 10:07
      (голосов: 1)
      Премьер-министр Беларуси заявил сегодня, 14 декабря, что необходимо активизировать процесс вступления Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

      "В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером – РФ - и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее.

      Отстаивать там наши интересы, где уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты. Я имею в виду прежде всего ШОС", - добавил Роман Головченко, когда представлял коллективу белорусского внешнеполитического ведомства нового главу МИД Сергея Алейника.
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