Лавров отметил большой вклад нового главы МИД Беларуси в развитие российско-белорусского взаимодействия

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Министр иностранных дел РФ направил поздравительную телеграмму в адрес Сергея Алейника в связи с его назначением на должность главы МИД Беларуси."Сергейотметилв развитиея на его предыдущем посту первого заместителя главы МИД Беларуси, выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств", - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.