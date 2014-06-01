Лавров отметил большой вклад нового главы МИД Беларуси в развитие российско-белорусского взаимодействия

Министр иностранных дел РФ направил поздравительную телеграмму в адрес Сергея Алейника в связи с его назначением на должность главы МИД Беларуси.
"Сергей Лавров отметил большой вклад Сергея Алейника в развитие российско-белорусского взаимодействия на его предыдущем посту первого заместителя главы МИД Беларуси, выразил уверенность в продолжении плодотворного союзнического сотрудничества внешнеполитических ведомств на благо народов наших братских государств", - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.