Власти Беларуси прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии

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Власти Беларуси. В частности, как пояснили в Министерстве обороны республики, мероприятия носят оборонительный характер."Проверка ОВУ (органов военного управления) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - пояснили в ведомстве.Напомним, как заявляли в Минобороны, мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.