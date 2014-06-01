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      • Власти Беларуси прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 15:00
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      Власти Беларуси прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии. В частности, как пояснили в Министерстве обороны республики, мероприятия носят оборонительный характер.

      "Проверка ОВУ (органов военного управления) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - пояснили в ведомстве.

      Напомним, как заявляли в Минобороны, мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

      Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
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