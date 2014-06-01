Власти Беларуси прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии. В частности, как пояснили в Министерстве обороны республики, мероприятия носят оборонительный характер.
"Проверка ОВУ (органов военного управления) и воинских частей проводится выборочно, состав участников доводится поэтапно", - пояснили в ведомстве.
Напомним, как заявляли в Минобороны, мероприятия внезапной проверки боеготовности будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
Планируется передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.