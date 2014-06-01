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      • Сергей Алейник стал министром иностранных дел Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 14:53
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      Александр Лукашенко произвел сегодня, 13 декабря, кадровые назначения. В частности, Сергей Алейник стал министром иностранных дел Беларуси.

      Известно, что до этого Алейник занимал пост первого замглавы МИД и посла при Ватикане и Мальтийском Ордене.

      Кроме того, по решению главы государства, Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.

      "Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве", - сказал Президент, приветствуя Алейника и Лукьяновича.

      Белорусский лидер добавил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых постах.
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