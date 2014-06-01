Сергей Алейник стал министром иностранных дел Беларуси

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Александр Лукашенко произвел сегодня, 13 декабря, кадровые назначения. В частности, СергейИзвестно, что до этого Алейник занимал пост первого замглавы МИД и посла при Ватикане и Мальтийском Ордене.Кроме того, по решению главы государства, Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь."Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве", - сказал Президент, приветствуя Алейника и Лукьяновича.Белорусский лидер добавил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых постах.