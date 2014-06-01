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      • В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 10:30
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      Сегодня, 13 декабря, по поручению Александра Лукашенко в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности.

      Как пояснили в Министерстве обороны республики, мероприятия будут носить комплексный характер.

      В частности, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березину.

      В этот период состоится передвижение военной техники и личного состава, поэтому запланировано временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.
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