В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Сегодня, 13 декабря, по поручению Александра Лукашенко в Беларуси началасьКак пояснили в Министерстве обороны республики, мероприятия будут носить комплексный характер.В частности, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березину.В этот период состоится передвижение военной техники и личного состава, поэтому запланировано временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.