Сегодня, 13 декабря, по поручению Александра Лукашенко в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности.
Как пояснили в Министерстве обороны республики, мероприятия будут носить комплексный характер.
В частности, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березину.
В этот период состоится передвижение военной техники и личного состава, поэтому запланировано временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.