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      • В Беларуси изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: 12-12-2022, 23:02
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      В Беларуси изменили порядок регистрации автоперевозчиков Евросоюза при оформлении разрешений на территории республики.

      В Мнистерстве транспорта республики напомнили, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики ЕС могут оформить в транспортной инспекции минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории Беларуси.

      При этом предоставленная Минском возможность оформления разрешений действует одновременно с нормами постановления совета министров "О перемещении транспортных средств".

      "Таким образом, для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах. При этом сохраняется порядок использования разрешений на проезд по территории республики, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств", - добавили в ведомстве.
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