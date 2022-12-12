В Беларуси изменили порядок регистрации перевозчиков ЕС

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В Беларусипри оформлении разрешений на территории республики.В Мнистерстве транспорта республики напомнили, что с 10 октября 2022 года автоперевозчики ЕС могут оформить в транспортной инспекции минтранса разрешение на международную автоперевозку грузов по территории Беларуси.При этом предоставленная Минском возможность оформления разрешений действует одновременно с нормами постановления совета министров "О перемещении транспортных средств"."Таким образом, для иностранных перевозчиков сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах. При этом сохраняется порядок использования разрешений на проезд по территории республики, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств", - добавили в ведомстве.