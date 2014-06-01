"Пока не рубанет Президент…" - Лукашенко потребовал от чиновников исключить волокиту и бюрократизм

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Александртребует от местной вертикали власти исключить из стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Об этом Президент заявил во время рассмотрения кадровых вопросов."Ни в коем случае не забывайте уроки прошлых лет. Все зависит от вас. Вы непосредственно с людьми сталкиваетесь. И исключите из системы, стиля своей работы волокиту и бюрократизм. Чтобы не было так, как недавно я смотрел: журналисты сделали сюжет по Соколу (микрорайон Минска за пределами МКАД, где лишь после вмешательства главы государства решили проблемы с жильем для многодетных семей).кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет.Если вы приняли решение, проконтролируйте, чтобы это было исполнено. И спрашивайте за исполнение. Указания руководителя должны неукоснительно соблюдаться и выполняться. Дисциплина - это тот резерв, который мы должны реализовать", - заключил белорусский лидер.