Лукашенко: Мы с Президентом Путиным жестко договорились. Ушли - уходите

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...

Беларусь и РФ нацелены на развитие собственных компетенций и справятся на фоне ухода от сотрудничества ряда иностранных компаний. Такое заявление сегодня, 12 декабря, Александр Лукашенко сделал в ходе рассмотрении кадровых вопросов.. Ушли - уходите. Мы будем развивать свои компетенции, свое производство сами. И мы справимся. Уже в России запустили производство нам знакомых "Москвичей", "Жигулей" (ныне Lada). Худо-бедно начали производить.ГАЗ будет производить "Волги". Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы "Джили" производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам. Начальникам вон "Аурус" они сделали. Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут этот автомобиль. Будет не хуже "Мерседеса", - добавил Президент.