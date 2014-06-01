Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия

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Александр, бросившим предприятия в республике. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего кадрового совещания."Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли - помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность.Например, McDonald's, который недавно официально прекратил работу в Беларуси. Сеть работает как работала, производит нормальную продукцию. Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы.Точно так и здесь. Все ж осталось. Они ж с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить", - заключил глава государства.