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      • Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Сегодня, 13:22
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко призвал "помахать рукой" инвесторам, бросившим предприятия в республике. Об этом он заявил в ходе сегодняшнего кадрового совещания.

      "Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли - помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность.

      Например, McDonald's, который недавно официально прекратил работу в Беларуси. Сеть работает как работала, производит нормальную продукцию. Но это наше уже предприятие. Не захотели работать - ну как хотите. Наши люди не глупее, чтобы, как я говорил, эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы.

      Точно так и здесь. Все ж осталось. Они ж с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны это допустить", - заключил глава государства.
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