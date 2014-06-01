Минск не видит тенденций к уменьшению числа военных НАТО у западной границы

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Начальник генштаба вооруженных сил Беларуси, первый замминистра обороны заявил, что в республике не видят тенденции к уменьшению числа военных НАТО у западной границы страны, в том числе в рамках объявленной ротации."Если рассматривать границы Беларуси со странами НАТО, то группировки США, западноевропейских стран, которые сосредоточены в сопредельных странах – в Прибалтике, Польше, - не имеют тенденции к уменьшению", - сказал Виктор Гулевич.По его словам, белорусская сторона предпринимает меры реагирования на эти действия, в том числе на определенных этапах развития обстановки разворачивает батальонно-тактические группы на угрожаемых направлениях."Но после принятия мер реагирования мы возвращаем в пункты постоянной дислокации свои подразделения. Со стороны стран Запада это не прослеживается. Вот сейчас заявлена ротация американского контингента. Да, они прибыли, выгрузились, но (касательно) тех (подразделений), которые находятся в местах дислокации, пока не наблюдаем, что они собираются куда-то уходить.Белорусская армия уделяет внимание каждому участку границы республики.Разумеется, большую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной. Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, по живому провести эту линию. Беларусь не давала для этого повода, а с украинской стороны были лишь голословные заявления об угрозе нападения Беларуси на Украину", - заключил Начальник генштаба.