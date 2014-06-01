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      • В Минске отметили важное значение совместной с Россией группировки войск

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 21:55
      (голосов: 0)
      Развертывание белорусско-российской региональной группировки войск на белорусской территории является элементом стратегического сдерживания оппонентов и способствует безопасности республики. Такое заявление сегодня, 11 декабря, сделал начальник генштаба вооруженных сил Беларуси, первый замминистра обороны.

      "Россия – наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории – это ... факт нашего стратегического сдерживания.

      Силы белорусско-российской региональной группировки войск размещаются на полигонах (в Беларуси) компактно, проводятся мероприятия по подготовке.

      Мы участвуем в данных мероприятиях, и (это) идет на пользу нашим вооруженным силам, мы можем перенять передовые тактические приемы, способы выполнения задач, особенно характерные для современных конфликтов. И наличие нашего союзника способствует безопасности нашей страны", - констатировал Виктор Гулевич.
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