В Минске отметили важное значение совместной с Россией группировки войск

Развертывание белорусско-российской региональной группировки войск на белорусской территории является элементом стратегического сдерживания оппонентов и способствует безопасности республики. Такое заявление сегодня, 11 декабря, сделал начальник генштаба вооруженных сил Беларуси, первый замминистра обороны.
"Россия – наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории – это ... факт нашего стратегического сдерживания.
Силы белорусско-российской региональной группировки войск размещаются на полигонах (в Беларуси) компактно, проводятся мероприятия по подготовке.
Мы участвуем в данных мероприятиях, и (это) идет на пользу нашим вооруженным силам, мы можем перенять передовые тактические приемы, способы выполнения задач, особенно характерные для современных конфликтов. И наличие нашего союзника способствует безопасности нашей страны", - констатировал Виктор Гулевич.