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      • ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:28
      (голосов: 0)
      ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД.

      Авария случилась сегодня, 11 декабря, в 15:20. Водитель машины марки "BMW" ехал по внешней стороне МКАД. Примерно на 34-ом км кольцевой дороги водитель допустила занос легковушки и повредила попутный "Mercedes", который пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилями "Nissan" и грузовым "DAF".

      Грузовик оказался в кювете.

      Из-за инцидента водитель "BMW" получила травмы, ее перевезли в больницу. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ УВД администрации Фрунзенского района Минска.
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