ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД.

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произошло на МКАД.Авария случилась сегодня, 11 декабря, в 15:20. Водитель машины марки "BMW" ехал по внешней стороне МКАД. Примерно на 34-ом км кольцевой дороги водитель допустила занос легковушки и повредила попутный "Mercedes", который пробил разделительное ограждение и столкнулся с автомобилями "Nissan" и грузовым "DAF".Грузовик оказался в кювете.Из-за инцидента водитель "BMW" получила травмы, ее перевезли в больницу. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ УВД администрации Фрунзенского района Минска.