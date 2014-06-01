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      • В Ветковском районе милиционеры обезвредили бешеного волка

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 09:30
      (голосов: 0)
      В Ветковском районе милиционеры обезвредили бешеного волка.

      Житель села Тарасовка сообщил в местное РОВД, что в деревне появился дикий волк. По словам мужчины, зверь вел себя странно, забегал на подворья, нападал на домашних животных.

      Милиционеры обнаружили волка на дороге и попытались прогнать его. По повадкам было похоже, что у него бешенство. Волк огрызался, попытался атаковать служебную машину и убежал в подворье частного хозяйства, где содержат свиней.

      На пути животного встал работник хозяйства, которого ценой своей жизни защитила местная дворняга.

      Дикого зверя смогли загнать в сарай, где правоохранители и обезвредили его. Никто из местных жителей не пострадал.
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