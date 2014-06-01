Офис Деда Мороза заработает в Могилеве

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С 24 декабря- он разместится во Дворце культуры области.Для гостей организуют фотосессии со сказочными персонажами, различные игры и конкурсы. В программе - хороводы и зажигательные танцы. И, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка пообщаются с ребятами и поздравят каждого с Новым годом.Работать офис будет до 30 декабря, а стать участником волшебной встречи можно по предварительной записи. Детальную информацию можно получить по телефонам: 8 (0222) 60-64-72, 8 (0222) 76-50-18.