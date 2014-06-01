  • » » Офис Деда Мороза заработает в Могилеве

      • Офис Деда Мороза заработает в Могилеве

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 09:28
      (голосов: 0)
      С 24 декабря в Могилеве заработает офис Деда Мороза - он разместится во Дворце культуры области.

      Для гостей организуют фотосессии со сказочными персонажами, различные игры и конкурсы. В программе - хороводы и зажигательные танцы. И, разумеется, Дед Мороз и Снегурочка пообщаются с ребятами и поздравят каждого с Новым годом.

      Работать офис будет до 30 декабря, а стать участником волшебной встречи можно по предварительной записи. Детальную информацию можно получить по телефонам: 8 (0222) 60-64-72, 8 (0222) 76-50-18.
      Кратко и по делу в Telegram

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь