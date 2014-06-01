Пиневич о внезапных проверках: система здравоохранения априори должна быть готова

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к любым проверкам.Такое заявление сделал министр здравоохранения Беларуси."Любой пациент, поступающий для оказания экстренной помощи, это проверка от жизни. Большинство наших учреждений работает "24/7", кроме амбулаторных. Поэтому готовность априори должна быть обеспечена", - сказал Дмитрий, отвечая на вопрос, готова ли система здравоохранения к внезапным проверкам, анонсированным Президентом.Он прокомментировал и вопрос развития материально-технической базы в отрасли."Разумеется, остаются учреждения здравоохранения, которые еще требуют приложения усилий не в плане превращения их в дворцы, а в плане приведения в нормальное для нахождения там пациентов состояние и качественного оказания медпомощи.Со всеми главами облисполкомов и Мингорисполкома проработаны планы, в которых отражено, когда и в каких учреждениях будет завершена модернизация. В частности, знаковые объекты вскоре введут в Могилеве, Гродно. При этом, основная задача заключается в том, чтобы продумать маршрутизацию пациента, чтобы он попал туда, где ему в полном объеме будет оказана медицинская помощь", - заключил глава ведомства.