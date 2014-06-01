Задержан 19-летний курьер мошенников - он забрал у могилевчан 100 000 рублей

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Житель Пуховичского районаСлучаи мошенничества под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в ДТП, в Беларуси фиксируются с марта 2022 года. В этом году по данному виду преступлений возбудили свыше 850 уголовных дел, задержали 243 подозреваемых и чаще всего это курьеры.Одного из них - 19-летнего жителя Пуховичского района - выявили несколько дней назад.Лишь в Могилеве молодой человек завладел сбережениями четырех граждан, выручив почти 100 000 рублей. Кроме того, его подозревают в совершении 9 аналогичных преступлений в Минской области и столице.По существующей информации, незаконную подработку парень нашел в мессенджере, там же получал указания от своих кураторов.