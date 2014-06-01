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      • Грызлов: Беларусь и Россия способны заместить западные технологии собственными

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:21
      (голосов: 0)
      Беларусь и Россия способны заместить западные технологии собственными. Такое заявление сегодня, 10 декабря, сделал Посол  РФ в нашей стране Беларусь Борис Грызлов в ходе заседания совместной коллегии министерств здравоохранения двух стран в Минске.

      "Те технологии, которые раньше мы закупали или получали от Запада, мы можем освоить сами. Мы это видим. Импортозамещение ведется в разных направлениях. Когда наши регионы приезжают в Беларусь рассмотреть возможность импортозамещения каких-то изделий, в Беларуси говорят, что это уже делают или могут сделать. То же касается и российских предприятий.

      Сейчас локализация производства в промышленности достигает очень высокого уровня. Запад не сумел добиться того, чтобы поставить на колени Москву и Минск. Мы понимаем, что справимся с этой сложной ситуацией совместными усилиями", - отметил дипломат.
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