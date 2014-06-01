Лукашенко рассказал, что главное в цене на российский газ и устраивает ли она Беларусь

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Александрв интервью журналистам на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке рассказал,и устраивает ли она Беларусь."Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с РФ (как раз причина этому и бешенство в мире, и войны, и пандемия, и прочее), в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности.Например, тепличной хозяйство, где очень большой удельный вес энергоресурсов в стоимости продукции. Если вы получаете по 60 или 80 долларов, а мы на границе получаем 120 долларов, к примеру газ, ну какие здесь равные условия. Я не смогу товар свой продать у вас на рынке. А если и могу, то мне надо зарплаты урезать и прочее-прочее, чтобы конкурировать в цене.Поэтому главное - равные условия. Пусть газ будет и 1 600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно. Но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ).Мы с Владимиром Путиным договорились в ближайшее время встретиться по экономическим проблемам. Обсудить вопросы безопасности, но главное - экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям", - сказал глава государства.По его словам, газовые и энергетические вопросы поднимались в том числе и на состоявшемся в Бишкеке саммите ЕАЭС."Мы этот вопрос вторым или третьим в повестке рассматривали. Все стороны высказали свою позицию. В 2025 году партнеры в ЕАЭС должны выйти на эти единые энергетические рынки, в том числе по газу. Ну и договорились, что мы будем спокойно идти, на большее не способны. И не только РФ, как оказывается, не готова к таким резким движениям, но практически все страны, которые сегодня добывают или покупают, к примеру, газ. Поэтому договорились, что в двустороннем формате (на данном этапе будут решать соответствующие вопросы)", - заключил Президент.